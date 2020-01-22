Добрый вечер. Сегодня хочу вам поведать об одной ошибке которая вам может встретиться когда вы пытаетесь подключить к себе принтер который подключен к другому компьютеру по USB. К нам в компанию раз в год приходят аудиторы со своими компьютерами и проверяют бухгалтерию и для их нужд мы выделяем им принтер (hp 1505) который подключается по usb к одному из их ноутбуков. Сегодня возникла такая ситуация, что при отправки на печать со второго ноутбука начала вылетать ошибка ошибка 0x00000709

Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709). Проверьте имя принтера и убедитесь, что принтер подключен к сети

Сразу скажу, если вы пришли на мой сайт с вопросами:

что делать, у меня ошибка 0x00000709 при установке принтера по сети ошибка 0x00000709 невозможно установить принтер по умолчанию ошибка принтера 0x00000709

то просто пролистывайте на середину статьи, там будет решение вашей проблемы)

В моем случае эта ошибка возникла при следующей ситуации:

когда пришли аудиторы я одному компьютеру присвоил ip 192.168.100.10 а другому 192.168.100.11

на компьютер с ip 192.168.100.10 я подключил принтер по USB и его расшарил

на компьютер с ip 192.168.100.11 я через проводник набрал \\192.168.100.10 и подключился к принтеру

и все это работало

потом случился небольшой казус и мне пришлось сменить ip адрес 192.168.100.10 на 192.168.100.15 и когда со второго компьютера послали на печать документ, то он естественно перестал ругаться, потому как уже такого адреса не было и принтер не мог установить по нему связь.

При попытках снова подключить принтер или зайти в его настройки мы получали ошибку Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709) полное удаление устройства из принтеров и факсов не дало никаких положительных результатов.

Ну а теперь давайте перейдем к самому решению.

Ошибка 0x00000709

Для решения ошибки принтера 0x00000709 можно воспользоваться несколькими вариантами (тот по которому я решил его будет 1 вариантом, если вам он не поможет, следуйте по остальным)

1 способ. Изменить адрес подключения к принтеру

Сразу скажу, что моя ошибка была на операционной системе Windows 10, но не думаю, что это может как то отличаться принципиально от других систем

Открываем проводник В адресную строку ставим курсор Подключаемся у удаленному компьютеру не по ip, а по имени компьютера (т.е. не по \\ip а \\имя компьютера) После этого у вас попросит ввести пароль если у вас стоит повышенная безопасность в Windows и после ввода у вас принтер уже спокойно заработает.

Как вы поняли, проблема была только, в том, что когда я сменить ip адреса и авторизовался повторно, он не смог по каким то причинам в реестре сделать изменения и потому была ошибка 0x00000709 , но когда мы авторизовались по имени, то все прошло на ура!

2 способ. Обновление и установка драйверов

В моей практике еще была такая же ситуация, но там она была решена тем, что я подключил ко второму компьютеру провод USB и полностью переустановил драйвера, убедился, что все работает и печатает, вернул все как было обратно и тогда сетевой принтер через USB заработал.

Вопрос был в конфликтах драйверов.

3 способ. Правка реестра

Последний способ который все рекомендуют, это правка через реестр

Нажмите комбинацию клавиш Win+R Вписываем regedit и нажимаем Enter Открываем ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices Нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”.

Выберите группу Ограниченные и дайте ей Полный доступ

Теперь выберите из списка тот принтер который вы устанавливали и удалите его Перезагрузите компьютер

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