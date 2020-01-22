Добрый вечер. Сегодня хочу вам поведать об одной ошибке которая вам может встретиться когда вы пытаетесь подключить к себе принтер который подключен к другому компьютеру по USB. К нам в компанию раз в год приходят аудиторы со своими компьютерами и проверяют бухгалтерию и для их нужд мы выделяем им принтер (hp 1505) который подключается по usb к одному из их ноутбуков. Сегодня возникла такая ситуация, что при отправки на печать со второго ноутбука начала вылетать ошибка ошибка 0x00000709
Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709). Проверьте имя принтера и убедитесь, что принтер подключен к сети
Сразу скажу, если вы пришли на мой сайт с вопросами:
- что делать, у меня ошибка 0x00000709 при установке принтера по сети
- ошибка 0x00000709 невозможно установить принтер по умолчанию
- ошибка принтера 0x00000709
то просто пролистывайте на середину статьи, там будет решение вашей проблемы)
В моем случае эта ошибка возникла при следующей ситуации:
- когда пришли аудиторы я одному компьютеру присвоил ip 192.168.100.10 а другому 192.168.100.11
- на компьютер с ip 192.168.100.10 я подключил принтер по USB и его расшарил
- на компьютер с ip 192.168.100.11 я через проводник набрал \\192.168.100.10 и подключился к принтеру
- и все это работало
потом случился небольшой казус и мне пришлось сменить ip адрес 192.168.100.10 на 192.168.100.15 и когда со второго компьютера послали на печать документ, то он естественно перестал ругаться, потому как уже такого адреса не было и принтер не мог установить по нему связь.
При попытках снова подключить принтер или зайти в его настройки мы получали ошибку Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709) полное удаление устройства из принтеров и факсов не дало никаких положительных результатов.
Ну а теперь давайте перейдем к самому решению.
Ошибка 0x00000709
Для решения ошибки принтера 0x00000709 можно воспользоваться несколькими вариантами (тот по которому я решил его будет 1 вариантом, если вам он не поможет, следуйте по остальным)
1 способ. Изменить адрес подключения к принтеру
Сразу скажу, что моя ошибка была на операционной системе Windows 10, но не думаю, что это может как то отличаться принципиально от других систем
- Открываем проводник
- В адресную строку ставим курсор
- Подключаемся у удаленному компьютеру не по ip, а по имени компьютера (т.е. не по \\ip а \\имя компьютера)
- После этого у вас попросит ввести пароль если у вас стоит повышенная безопасность в Windows и после ввода у вас принтер уже спокойно заработает.
Как вы поняли, проблема была только, в том, что когда я сменить ip адреса и авторизовался повторно, он не смог по каким то причинам в реестре сделать изменения и потому была ошибка 0x00000709 , но когда мы авторизовались по имени, то все прошло на ура!
2 способ. Обновление и установка драйверов
В моей практике еще была такая же ситуация, но там она была решена тем, что я подключил ко второму компьютеру провод USB и полностью переустановил драйвера, убедился, что все работает и печатает, вернул все как было обратно и тогда сетевой принтер через USB заработал.
Вопрос был в конфликтах драйверов.
3 способ. Правка реестра
Последний способ который все рекомендуют, это правка через реестр
- Нажмите комбинацию клавиш Win+R
- Вписываем regedit и нажимаем Enter
- Открываем ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
- Нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”.
- Выберите группу Ограниченные и дайте ей Полный доступ
- Теперь выберите из списка тот принтер который вы устанавливали и удалите его
- Перезагрузите компьютер
Первый способ помог, спасибо ГУРУ!)