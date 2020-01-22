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🔥 Ошибка 0x00000709 — невозможно завершить операцию проверьте имя принтера

ошибка 0x00000709 Принтеры/МФУ
На чтение 3 мин Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Ошибка 0x00000709
  2. 1 способ. Изменить адрес подключения к принтеру
  3. 2 способ. Обновление и установка драйверов
  4. 3 способ.  Правка реестра
  5. Видео инструкци

Добрый вечер. Сегодня хочу вам поведать об одной ошибке которая вам может встретиться когда вы пытаетесь подключить к себе принтер который подключен к другому компьютеру по USB. К нам в компанию раз в год приходят аудиторы со своими компьютерами и проверяют бухгалтерию и для их нужд мы выделяем им принтер (hp 1505) который подключается по usb к одному из их ноутбуков. Сегодня возникла такая ситуация, что при отправки на печать со второго ноутбука начала вылетать ошибка ошибка 0x00000709

ошибка 0x00000709

Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709). Проверьте имя принтера и убедитесь, что принтер подключен к сети

Сразу скажу, если вы пришли на мой сайт с вопросами:

  1. что делать, у меня ошибка 0x00000709  при установке принтера  по сети
  2. ошибка 0x00000709 невозможно установить принтер по умолчанию
  3. ошибка принтера 0x00000709

то просто пролистывайте на середину статьи, там будет решение вашей проблемы)

В моем случае эта ошибка возникла при следующей ситуации:

  • когда пришли аудиторы я одному компьютеру присвоил ip 192.168.100.10 а другому 192.168.100.11
  • на компьютер с ip 192.168.100.10 я подключил принтер по USB и его расшарил
  • на компьютер с ip 192.168.100.11 я через проводник набрал \\192.168.100.10 и подключился к принтеру
  • и все это работало

потом случился небольшой казус и мне пришлось сменить ip адрес 192.168.100.10 на 192.168.100.15 и когда со второго компьютера послали на печать документ, то он естественно перестал ругаться, потому как уже такого адреса не было и принтер не мог установить по нему связь.

При попытках снова подключить принтер или зайти в его настройки мы получали ошибку Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709)   полное удаление устройства из принтеров и факсов не дало никаких положительных результатов.

Ну а теперь давайте перейдем к самому решению.

Ошибка 0x00000709

Для решения ошибки принтера 0x00000709 можно воспользоваться несколькими вариантами (тот по которому я решил его будет 1 вариантом, если вам он не поможет, следуйте по остальным)

1 способ. Изменить адрес подключения к принтеру

Сразу скажу, что моя ошибка была на операционной системе Windows 10, но не думаю, что это может как то отличаться принципиально от других систем

  1. Открываем проводник
  2. В адресную строку ставим курсор
  3. Подключаемся у удаленному компьютеру не по ip, а по имени компьютера (т.е. не по \\ip а \\имя компьютера)
  4. После этого у вас попросит ввести пароль если у вас стоит повышенная безопасность в Windows и после ввода у вас принтер уже спокойно заработает.

Как вы поняли, проблема была только, в том, что когда я сменить ip адреса и авторизовался повторно, он не смог по каким то причинам в реестре сделать изменения и потому была ошибка 0x00000709 , но когда мы авторизовались по имени, то все прошло на ура!

2 способ. Обновление и установка драйверов

В моей практике еще была такая же ситуация, но там она была решена тем, что я подключил ко второму компьютеру провод USB и полностью переустановил драйвера, убедился, что все работает и печатает, вернул все как было обратно и тогда сетевой принтер через USB заработал.

Вопрос был в конфликтах драйверов.

3 способ.  Правка реестра

Последний способ который все рекомендуют, это правка через реестр

  1. Нажмите комбинацию клавиш Win+R
  2. Вписываем regedit и нажимаем Enter
  3. Открываем ветку реестра  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”.
    ошибку 0x00000709 при работе с принтером
  5.  Выберите группу Ограниченные и дайте ей Полный доступ
    🔥 Ошибка 0x00000709 - невозможно завершить операцию проверьте имя принтера
  6. Теперь выберите из списка тот принтер который вы устанавливали и удалите его
  7. Перезагрузите компьютер

Видео инструкци

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  1. Олег

    Первый способ помог, спасибо ГУРУ!)

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