Ошибка при запуске приложения 0xc0000142!

Привет всем!

На прошлой неделе устанавливал сотруднику Автокад и выскочила ошибка 0xc0000142! Как Вы поняли сегодня будем разбирать как устранить «Ошибку при запуске приложения 0xc0000142»!

Ошибка может возникать вне зависимости какая у Вас операционная система

Статья будет актуальна как для windows 7,8/8.1, так и для Windows 10.

Из-за чего же может возникать ошибка:

Недоступность системного файла (не достаточно прав для запуска); Повреждение запрашиваемого файла (например, из-за воздействия вирусов); Неверная структура *.dll (динамических загружаемых библиотек) Некорректные записи в значениях реестра; Система не соответствует требованиям приложения.

И так, самое простое решение для начала — это

запустить приложение с правами администратора

В большинстве случаев это простая манипуляция помогает решить проблему! Щелкаем правой кнопкой мышки на приложение и выбираем «Запустить от имени администратора»

Так же следует попробовать

запустить приложение в режиме совместимости

служит для запуска программ с параметрами, предназначенными для предыдущей версии Windows). Щелкаем правой кнопкой мышки на приложение, выбираем «Свойства» и далее вкладку «Совместимость»

Здесь стоит «поиграться» с разными версиями запуска операционной системы для устранения проблемы. Этот способ помогает так же решить проблему!

Далее

Установка последних обновлений Windows

Необходимо проверить последние обновления операционной системы Windows. Проходим «Пуск-Панель управления-Центр обновления Windows». Обновляемся, перезагружаемся и пробуем запустить приложение!

Следующие

Установка библиотек DirectX, Microsoft Visual C++ и .Net Framework

Эти библиотеки программ описывают способы (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой.

Переходим на официальный сайт Microsoft , скачиваем последние версии библиотек, устанавливаем, перезагружаемся и пробуем запустить приложение.

Как еще один вариант

Обновить графический драйвер

Бывают случаи когда давно не обновляли драйвера графического ускорителя, возможно появление ошибки 0xc0000142. Следует обновить драйвера Вашего графического процессора (nVidia , AMD или Intel ). Все делаем аналогично — устанавливаем, перезагружаемся и пробуем запустить приложение.

Проверка системы на вирусы

За редким исключением бывает заражение системных файлов вирусом. Необходимо запустить средство устранения вирусов (штатным или специализированным антивирусом), дожидаемся завершения процесса сканирования операционной системы и пробуем запустить приложение.

для этого можно использовать бесплатные версии антивирусов от главных гигантов на этом рынке:

это бесплатные версии антивируса которые вы можете использовать без ограничения.

Сканирование ОС системной утилитой sfc (system file checker)

Есть системная утилита для самодиагностики операционной системы. Утилита выявляет нарушение целостности файлов ОС и самостоятельно их исправляет. Запускаем командную строку от имени администратора, вводим команду:

sfc /scannow

Утилита просканирует систему и выведет сообщение о результате работы. Подробнее, что явилось ошибкой можно посмотреть в «логах» утилиты.

Очистка папки Temp

Исправить ошибку 0xc0000142 может помочь очистка компьютера от временных файлов. Для этого найдите папку по адресу: С:/Windows/Temp и выделяем все файлы (ctrl+a) и просто их удаляем. Перезагружаемся, проверяем.

Либо используем специализированные программы такие как:

Ccleaner — данная программа бесплатная, она очистит вашу систему от временных и ненужных файлов, а также реестр от «битых» записях